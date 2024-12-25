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В центре Петербурга закрыли шесть точек незаконной торговли
Сегодня, 13:09
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В центре Петербурга закрыли шесть точек незаконной торговли

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Кроме того, было демонтировано 43 незаконно установленных рекламных конструкции.

Даже в период новогодних праздников в Петербурге продолжаются активные мероприятия по борьбе с несанкционированной торговлей и рекламой. На этот раз особое внимание уделялось Центральному району.

Во время рейдов сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) города обнаружили шесть нелегальных торговых точек и составили административные протоколы.

Кроме того, было демонтировано 43 незаконно установленных рекламных конструкции.

Ранее мы сообщили о том, что в ходе елочных рейдов в Петербурге за три дня изъяли 300 деревьев.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ

Теги: кки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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