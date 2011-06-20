В ходе елочных рейдов в Петербурге за три дня изъяли 300 деревьев

Сотрудники ведомства ликвидировали 10 незаконных торговых точек.

В Петербурге завершилось последнее в этом году рейдовое мероприятие по борьбе с незаконной продажей елок. Об этом рассказали в городском комитете по контролю за имуществом.

За три дня сотрудники ведомства ликвидировали 10 незаконных торговых точек в разных районах: около станции метро "Улица Дыбенко", на перекрестке улиц Кржижановского и Латышских Стрелков, у "Проспекта Ветеранов", "Ленинского проспекта", "Международной", а также на пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов. Изъято около 300 деревьев.

Напоминаем предпринимателям: контроль за размещением торговых объектов продолжается и в Новом году! С наступающим! Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге создали робота с ИИ, который сам наряжает новогодние елки.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга