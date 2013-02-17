В Петербурге создали робота с ИИ, который сам наряжает новогодние ёлки

Робот ориентируется в пространстве и прочно закрепляет игрушки на праздничном дереве.

Специалисты и студенты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали автономного робота с искусственным интеллектом (ИИ), способного самостоятельно украшать новогодние ёлки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Уникальная система, использующая техническое зрение и машинное обучение, может украшать праздничные ёлки по своему "вкусу" или по запросам пользователей. Благодаря искусственному интеллекту робот самостоятельно ориентируется в пространстве и надёжно закрепляет игрушки на ёлке без участия человека. Отмечается, что среди отечественных разработок это первое устройство подобного рода.

Физически робот представляет собой компактного манипулятора, способного захватывать предметы. Его программная основа — псевдооперационная система для роботов ROS (Robot Operating System), алгоритмы которой могут быть легко адаптированы для разных типов и моделей роботов.

Разработка робота для украшения ёлок заняла около года. За это время специалисты протестировали различные алгоритмы автономных систем управления.

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Фото: Piter.TV