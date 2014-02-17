Нейросеть Петербурга будет выявлять "зимние" нарушения

Полученные данные лягут в основу объявления предостережений ответственным за уборку.

Для контроля правил благоустройства Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга применяет восемь мобильных комплексов с нейросетевой видеоаналитикой. Искусственный интеллект выявляет посторонние изображения, кондиционеры на фасадах зданий, ямы и другие виды нарушений, которые портят облик города.

На зимний период в устройствах включат и нарушения по уборке снега. Комплексы будут курсировать по 186 маршрутам, выявляя наледь на фасадах, снежные сугробы и неубранный снег. А полученные данные лягут в основу объявления предостережений ответственным за уборку.

Применение цифрового решения позволит инспекторам ГАТИ усилить контроль за очисткой города от снега и наледи. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: с начала зимы "снежные" пункты Петербурга приняли всего два грузовика снега.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга