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Нейросеть Петербурга будет выявлять "зимние" нарушения
Сегодня, 9:22
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Нейросеть Петербурга будет выявлять "зимние" нарушения

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Полученные данные лягут в основу объявления предостережений ответственным за уборку.

Для контроля правил благоустройства Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга применяет восемь мобильных комплексов с нейросетевой видеоаналитикой. Искусственный интеллект выявляет посторонние изображения, кондиционеры на фасадах зданий, ямы и другие виды нарушений, которые портят облик города. 

На зимний период в устройствах включат и нарушения по уборке снега. Комплексы будут курсировать по 186 маршрутам, выявляя наледь на фасадах, снежные сугробы и неубранный снег. А полученные данные лягут в основу объявления предостережений ответственным за уборку. 

Применение цифрового решения позволит инспекторам ГАТИ усилить контроль за очисткой города от снега и наледи.  

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: с начала зимы "снежные" пункты Петербурга приняли всего два грузовика снега. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, нейросеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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