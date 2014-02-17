С начала зимы "снежные" пункты Петербурга приняли всего два грузовика снега

На данный момент весь собранный снег доставлен на единственный приемный пункт в Зеленогорске, остальные снегоплавильные станции еще не начали работать.

Петербург столкнулся с непривычно малоснежной зимой. Как сообщает пресс-служба "Водоканала", за последние два месяца в городе собрали всего 42 кубометра снега, что эквивалентно объему двух стандартных самосвалов. Это значительно меньше показателей предыдущего года: тогда за такой же период было вывезено свыше 500 тысяч кубометров снега, а к 19 декабря – более миллиона.

На данный момент весь собранный снег доставлен на единственный приемный пункт в Зеленогорске, остальные снегоплавильные станции еще не начали работать.

Представители "Водоканала" заверяют, что все пункты полностью подготовлены к непрерывной эксплуатации и способны обрабатывать до 101,5 тысячи кубометров снега ежедневно.

Ранее мы сообщили о том, что на аллее Котельникова нашли свыше 2400 бесхозных ртутных ламп.

Фото: Telegram / "Водоканал Санкт-Петербурга"