На аллее Котельникова нашли свыше 2400 бесхозных ртутных ламп

Прибыв на место, специалисты обнаружили более 2400 брошенных ртутьсодержащих ламп, из которых более 25 оказались повреждены.

Экослужба Комитета по природопользованию Петербурга получила сообщение о находке люминесцентных ламп на аллее Котельникова, 4, рассказала пресс-служба "Экостроя".

Прибыв на место, специалисты обнаружили более 2400 брошенных ртутьсодержащих ламп, из которых более 25 оказались повреждены. Эксперты провели измерения содержания паров ртути в воздухе, превышение допустимой нормы не было зафиксировано.

В итоге собрано и вывезено на утилизацию 2435 ламп и восемь килограммов опасных отходов. Жители могут сообщать о подобных инцидентах в любое время суток по телефону 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что с 25 ноября по 1 декабря петербуржцы сдали почти 22 тонны опасных отходов.

Фото: пресс-служба "Экостроя"