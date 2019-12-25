С 25 ноября по 1 декабря петербуржцы сдали почти 22 тонны опасных отходов

На утилизацию и обезвреживание отправили около 15,3 тонн покрышек.

Почти 22 тонны опасных отходов собрали экологические службы в период с 25 ноября по 1 декабря, сообщили в Смольном.

На утилизацию и обезвреживание отправили около 15,3 тонн покрышек, более 2 тонн химических отходов, 1,7 тонн бытовой и оргтехники, 1,4 тонн батареек и аккумуляторов, свыше 1,5 тонн люминесцентных и светодиодных ламп, 305 килограммов просроченных лекарственных препаратов и 11 килограммов термометров.

Всего за неделю было принято 370 сообщений от горожан по вопросам экологической безопасности. Специалисты ГБУ "Экострой" выполнили 30 выездов, из них 29 – для проведения обследования после ликвидации аварийных ситуаций, а один выезд, связанный с ртутными загрязнениями.

Сотрудники ГКУ "Пиларн" совершили три выезда в связи с поступлением сигналов о возможном загрязнении водных объектов Петербурга нефтепродуктами. По всем адресам провели визуальный мониторинг акваторий. Активной пеной пришлось обработать только акваторию Южного Водосливного канала в районе Дубков в Сестрорецке.

Информацию по вопросам экологической безопасности принимает экологическая дежурная служба по номеру: 417-59-36.

Ранее мы рассказывали о том, что окружающей среде за загрязнение ручья в Металлострое возместят ущерб в 1,7 млн рублей.

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