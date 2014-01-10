Окружающей среде за загрязнение ручья в Металлострое возместят ущерб в 1,7 млн рублей

Было установлено, что источником загрязнения стала котельная ГУП "ТЭК СПб".

Природоохранная прокуратура Петербурга проверила ручей, расположенный в Металлострое, на предмет загрязнения нефтепродуктами. Об этом 2 декабря сообщили в надзорном ведомстве.

Было установлено, что источником загрязнения стала котельная ГУП "ТЭК СПб", на территории которой проходили работы по реконструкции и демонтажу мазутохранилища. Специалисты собрали более 59 тонн нефтеводяной смеси и 1,8 тонн нефтесодержащих отходов. Общий ущерб, причиненный окружающей среде, составил свыше 1,7 млн рублей.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление к предприятию о возмещении ущерба. Оно удовлетворено.

Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры города.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга