  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:26
93
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Большой Невке заметили радужные разводы

0 0

Акваторию реки обработали активной пеной, загрязнение ликвидировано.

Сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западу проверили информацию о пятнах в акватории Большой Невки. Инспекторы осмотрели выпуски сточных вод выше по течению. 

Отмечается, что залповых сбросов и нештатных ситуаций не зафиксировано. 

Учитывая кратковременный сброс, который образовал тонкую, прерывистую пленку на акватории, вероятной причиной загрязнения могли стать подсланевые воды, в состав которых входят различные нефтепродукты и примеси, которые образуются в процессе эксплуатации судов. 

Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу 

В настоящее время судовладельцы готовятся к закрытию навигации. Подсланевые воды необходимо сдавать в специализированные организации, однако многие пренебрегают этими требованиями и избавляются от них, сбросив в водный объект. 

Акваторию реки обработали активной пеной, загрязнение ликвидировано. 

Ранее мы рассказывали о том, что около Шлиссельбурга ликвидировали разлив нефтепродуктов. 

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу 

Теги: большая невка, загрязнение реки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии