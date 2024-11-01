В Большой Невке заметили радужные разводы

Сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западу проверили информацию о пятнах в акватории Большой Невки. Инспекторы осмотрели выпуски сточных вод выше по течению.
Отмечается, что залповых сбросов и нештатных ситуаций не зафиксировано.
Учитывая кратковременный сброс, который образовал тонкую, прерывистую пленку на акватории, вероятной причиной загрязнения могли стать подсланевые воды, в состав которых входят различные нефтепродукты и примеси, которые образуются в процессе эксплуатации судов.
Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу
В настоящее время судовладельцы готовятся к закрытию навигации. Подсланевые воды необходимо сдавать в специализированные организации, однако многие пренебрегают этими требованиями и избавляются от них, сбросив в водный объект.
Акваторию реки обработали активной пеной, загрязнение ликвидировано.
Ранее мы рассказывали о том, что около Шлиссельбурга ликвидировали разлив нефтепродуктов.
Видео: пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу
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