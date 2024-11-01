В Большой Невке заметили радужные разводы

Акваторию реки обработали активной пеной, загрязнение ликвидировано.

Сотрудники Росприроднадзора по Северо-Западу проверили информацию о пятнах в акватории Большой Невки. Инспекторы осмотрели выпуски сточных вод выше по течению.

Отмечается, что залповых сбросов и нештатных ситуаций не зафиксировано.

Учитывая кратковременный сброс, который образовал тонкую, прерывистую пленку на акватории, вероятной причиной загрязнения могли стать подсланевые воды, в состав которых входят различные нефтепродукты и примеси, которые образуются в процессе эксплуатации судов. Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

В настоящее время судовладельцы готовятся к закрытию навигации. Подсланевые воды необходимо сдавать в специализированные организации, однако многие пренебрегают этими требованиями и избавляются от них, сбросив в водный объект.

Акваторию реки обработали активной пеной, загрязнение ликвидировано.

Ранее мы рассказывали о том, что около Шлиссельбурга ликвидировали разлив нефтепродуктов.

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу