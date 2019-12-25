По факту загрязнения Охты возбуждено уголовное дело

Загрязнение повлекло массовую гибель рыбы.

Следователи Красногвардейского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ по факту загрязнения реки Охты. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

В октябре неустановленные лица совершили загрязнение водного объекта, что повлекло массовую гибель рыбы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, проводятся необходимые судебные экспертизы. Пресс-служба СК РФ

Кроме того, загрязнен и Муринский ручей: именно из него в Охту поступают загрязненные стоки.

Ранее мы рассказывали о том, что разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории Фонтанки.

Фото: Telegram / Алексей Зинчук (депутат ЗакСа СПб)