По факту загрязнения Охты возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:59
Загрязнение повлекло массовую гибель рыбы.

Следователи Красногвардейского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ по факту загрязнения реки Охты. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

В октябре неустановленные лица совершили загрязнение водного объекта, что повлекло массовую гибель рыбы. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, проводятся необходимые судебные экспертизы.

Пресс-служба СК РФ 

Кроме того, загрязнен и Муринский ручей: именно из него в Охту поступают загрязненные стоки. 

Ранее мы рассказывали о том, что разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории Фонтанки. 

Фото: Telegram / Алексей Зинчук (депутат ЗакСа СПб) 

