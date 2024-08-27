ЗакС Петербурга попросили узнать причины загрязнения реки Охты

После провала грунта на коллекторе в Петербурге загрязнены реки Охта и Муринский ручей.

Глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова обратилась к депутатам Законодательного собрания с инициативой провести парламентское расследование по факту загрязнения водоёмов в северных районах города.

По словам политика, в результате провала грунта на Выборгском канализационном коллекторе 20 октября 2025 года в реку Охту и Муринский ручей попали сточные воды. После этого жители стали сообщать о массовой гибели рыбы и появлении сильного зловонного запаха.

По её мнению, ситуация требует не только устранения последствий, но и строгой оценки действий ответственных должностных лиц. Тихонова предложила ввести регулярные брифинги для СМИ и публикацию отчётов о ходе парламентского расследования, чтобы обеспечить прозрачность процесса и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее Piter.TV сообщал, что Росприроднадзор выявил источник загрязнения Муринского ручья и Охты.

Фото: пресс-службы Росприроднадзора по СЗФО