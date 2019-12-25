Росприроднадзор выявил источник загрязнения Муринского ручья и Охты

В Петербурге мертвая рыба в Охте.

Специалисты Росприроднадзора Северо-Западного федерального округа выявили источник загрязнения Муринского ручья и реки Охта, где ранее была обнаружена мертвая рыба, после жалоб жителей Мурино на качество воды. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Росприроднадзор установил, что в Муринский ручей и реку Охта попадают неочищенные сточные воды с неприятным запахом и мутностью. По данным ведомства, сброс осуществляется через специальные выпускные устройства для осадков, принадлежащие ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Причиной называют "нештатную ситуацию" в работе сетей.

Загрязнение распространяется на Муринский ручей, реку Охта и может угрожать реке Неве. В связи с этим планируется внеплановая проверка работы сетей водоканала.

Ранее, 22 октября, специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды в Муринском ручье и на реке Охта. Расследование началось после жалоб жителей жилого комплекса "Цветной город" на плохое качество воды и массовую гибель рыбы в водоемах. В ведомстве уточнили, что будут проведены дополнительные исследования, чтобы оценить степень загрязнения и принять меры по предотвращению дальнейшего ущерба экосистеме.

Фото: пресс-службы Росприроднадзора по СЗФО.