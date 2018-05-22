Росприроднадзор предупредил о росте встреч с летучими мышами в Петербурге

Сентябрь и октябрь в Северо-Западе увеличивают вероятность столкновений с рукокрылыми.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора предупредило о повышенной вероятности встречи с летучими мышами в сентябре и октябре. Рукокрылые ищут укрытия для зимовки, а спячка в холодных регионах может длиться до восьми месяцев. Информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

В городских условиях летучие мыши часто селятся в трещинах и швах зданий, на чердаках, балконах и в подвалах многоквартирных домов, что увеличивает риск случайной встречи с животными. Росприроднадзор напоминает, что нельзя пугать или брать летучую мышь в руки, а также кормить её. В случае попадания животного на балкон или в квартиру рекомендуется надеть плотные перчатки, дождаться успокоения животного, накрыть его полотенцем, аккуратно поместить в коробку и выпустить на улицу, если оно не ранено.

Также летучие мыши могут переносить инфекции. При укусе необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

Фото: pxhere