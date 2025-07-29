Во Всеволожске кабан пришел на кладбище за конфетами

Поминальная еда привлекает к местам захоронения диких животных.

На кладбище во Всеволожске в Ленобласти заметили кабана внушительных размеров. Об этом сообщил 29 июля биолог Павел Глазков.

По словам очевидцев, зверь собирал оставленные пирожки и конфеты.

Хочу напомнить, что поминальная еда привлекает к местам захоронения диких животных: ворон, чаек и даже кабанов. Павел Глазков, биолог

В летний период кабаны чаще выходят к дачникам, а также на проезжие части.

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