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Во Всеволожске кабан пришел на кладбище за конфетами

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Поминальная еда привлекает к местам захоронения диких животных.

На кладбище во Всеволожске в Ленобласти заметили кабана внушительных размеров. Об этом сообщил 29 июля биолог Павел Глазков. 

По словам очевидцев, зверь собирал оставленные пирожки и конфеты. 

Хочу напомнить, что поминальная еда привлекает к местам захоронения диких животных: ворон, чаек и даже кабанов. 

Павел Глазков, биолог 

В летний период кабаны чаще выходят к дачникам, а также на проезжие части. 

Ранее мы рассказывали о том, что енотовидные собаки уже начали готовить жилище к зиме под Петербургом. 

Видео: Telegram / Каждой твари по паре 

Теги: всеволожск, кабан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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