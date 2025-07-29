Во Всеволожске кабан пришел на кладбище за конфетами

На кладбище во Всеволожске в Ленобласти заметили кабана внушительных размеров. Об этом сообщил 29 июля биолог Павел Глазков.
По словам очевидцев, зверь собирал оставленные пирожки и конфеты.
Хочу напомнить, что поминальная еда привлекает к местам захоронения диких животных: ворон, чаек и даже кабанов.
Павел Глазков, биолог
В летний период кабаны чаще выходят к дачникам, а также на проезжие части.
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Видео: Telegram / Каждой твари по паре
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