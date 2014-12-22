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Енотовидные собаки уже начали готовить жилище к зиме под Петербургом
Сегодня, 15:49
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Енотовидные собаки уже начали готовить жилище к зиме под Петербургом

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Эти животные – единственные из семейства псовых, кто погружается в зимний сон.

Во Всеволожском районе Ленобласти самец енотовидной собаки уже начал обустраивать жилище к зиме. Об этом рассказал биолог Павел Глазков, передает 25 июля телеканал "Санкт-Петербург"

Не зря говорят: "Готовь сани летом, а телегу зимой". Енотовидная собака уже начала обустраивать свою зимнюю квартиру. Для этих зверьков крайне важно заранее подготовить нору. 

Павел Глазков, биолог 

Эти животные – единственные из семейства псовых, кто погружается в зимний сон. Они преданные семьянины, пары образуются на всю жизнь. Самец, который попал на видео, неслучайно так старательно обустраивает жилище и активно ищет пропитание: у главы семейства много забот. 

Несмотря на то, что эти зверьки ведут ночной образ жизни, отцу приходится работать и днем. У них с самкой в этом году два щенка. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте у пары лебедей родились рекордные восемь птенцов. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков) 

Теги: енотовидные собаки, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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