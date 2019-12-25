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В Кронштадте у пары лебедей родились рекордные восемь птенцов
Сегодня, 8:26
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В Кронштадте у пары лебедей родились рекордные восемь птенцов

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Пернатые облюбовали кронштадтскую дамбу.

У пары лебедей в Кронштадте в 2025 году родились восемь птенцов, и это рекорд, сообщил биолог Павел Глазков 25 июля. 

Несколько лет назад специалисты и не могли подумать о том, что в Петербурге будут гнездиться лебеди. Пернатые облюбовали кронштадтскую дамбу. 

Для любого животного главное – это безопасность и корм. В отличие от других водоплавающих птиц, нырять лебеди не умеют. А в этой заводи – небольшая глубина, и птицы здесь собирают корм со дна с помощью своей длинной шеи! 

Павел Глазков, биолог 

Лебедей-шипунов получится отличить от других сородичей по оранжево-красному клюву с черным наростом. 

Ранее мы рассказывали о том, что глухарь принял пылевую ванну во Всеволожском районе, чтобы очиститься от паразитов. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

Теги: кронштадт, лебеди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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