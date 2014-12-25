  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:43
96
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глухарь принял пылевую ванну во Всеволожском районе, чтобы очиститься от паразитов

0 0

Пернатые борются с перьевыми клещами и вшами.

Во Всеволожском районе Ленобласти глухарь принял ванную из пыли. Таким образом пернатые борются с перьевыми клещами и вшами, сообщил 18 июля биолог Павел Глазков. 

Пыль покрывает тонким слоем паразитов и блокирует их дыхание, в результате они гибнут. 

Кроме того, с перьев уходит жир, что обеспечивает их чистоту и гибкость – ведь это необходимо для эффективного полета птицы. Летом глухари линяют – во время такого своеобразного душа пыль и песок еще и помогают птице избавиться от старых перьев. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее мы рассказывали о том, что на "Сортавале" в Ленобласти заметили рысь. 

Видео: Telegram / Каждой твари по паре 

Теги: всеволожский район, глухарь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии