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На "Сортавале" в Ленобласти заметили рысь
Сегодня, 8:55
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На "Сортавале" в Ленобласти заметили рысь

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Двое водителей сбавили скорость, чтобы не сбить ее.

На трассе А-121 "Сортавала" дорожные службы заметили дикое животное. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Рысь прошлась через автодорогу на 70-м километре в Приозерском районе Ленобласти, выбежав из леса. Двое водителей сбавили скорость, чтобы не сбить ее. 

Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" призывает водителей сохранять бдительность и соблюдать скоростной режим на автодорогах, проходящих в лесистой местности, и в зонах действия предупреждающего знака "Дикие животные". 

ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом видеоловушка засняла встречу лисы и лосихи с малышом. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: рысь, сортавала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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