На "Сортавале" в Ленобласти заметили рысь

Двое водителей сбавили скорость, чтобы не сбить ее.

На трассе А-121 "Сортавала" дорожные службы заметили дикое животное. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Рысь прошлась через автодорогу на 70-м километре в Приозерском районе Ленобласти, выбежав из леса. Двое водителей сбавили скорость, чтобы не сбить ее.

Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" призывает водителей сохранять бдительность и соблюдать скоростной режим на автодорогах, проходящих в лесистой местности, и в зонах действия предупреждающего знака "Дикие животные". ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом видеоловушка засняла встречу лисы и лосихи с малышом.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"