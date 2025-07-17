Под Петербургом видеоловушка засняла встречу лисы и лосихи с малышом

Если животные не находятся в роли хищника и жертвы, то они относятся спокойно к присутствию друг друга.

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла встречу лисы и лосихи с лосенком. Об этом пишет 17 июля телеканал "Санкт-Петербург".

По словам специалиста, если животные не находятся в роли хищника и жертвы, то они относятся спокойно к присутствию друг друга. Лосиха была постоянно начеку.

А вот лосенку в какой-то момент, похоже, стало скучно, и он захотел поиграть с лисицей. Но опытная рыжая плутовка решила не испытывать судьбу и незамедлительно удалилась в лесную чащу. Павел Глазков, биолог

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, как перестал бояться змей. Смена отношения произошла постепенно, после наблюдения за этими пресмыкающимися в естественной среде.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков)