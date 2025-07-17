Под Петербургом видеоловушка засняла встречу лисы и лосихи с малышом

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла встречу лисы и лосихи с лосенком. Об этом пишет 17 июля телеканал "Санкт-Петербург".
По словам специалиста, если животные не находятся в роли хищника и жертвы, то они относятся спокойно к присутствию друг друга. Лосиха была постоянно начеку.
А вот лосенку в какой-то момент, похоже, стало скучно, и он захотел поиграть с лисицей. Но опытная рыжая плутовка решила не испытывать судьбу и незамедлительно удалилась в лесную чащу.
Павел Глазков, биолог
Ранее биолог Павел Глазков рассказал, как перестал бояться змей. Смена отношения произошла постепенно, после наблюдения за этими пресмыкающимися в естественной среде.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков)
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