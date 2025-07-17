  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Петербургом видеоловушка засняла встречу лисы и лосихи с малышом
Сегодня, 11:55
85
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом видеоловушка засняла встречу лисы и лосихи с малышом

0 0

Если животные не находятся в роли хищника и жертвы, то они относятся спокойно к присутствию друг друга.

Во Всеволожском районе Ленобласти видеоловушка биолога Павла Глазкова засняла встречу лисы и лосихи с лосенком. Об этом пишет 17 июля телеканал "Санкт-Петербург"

По словам специалиста, если животные не находятся в роли хищника и жертвы, то они относятся спокойно к присутствию друг друга. Лосиха была постоянно начеку. 

А вот лосенку в какой-то момент, похоже, стало скучно, и он захотел поиграть с лисицей. Но опытная рыжая плутовка решила не испытывать судьбу и незамедлительно удалилась в лесную чащу. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, как перестал бояться змей. Смена отношения произошла постепенно, после наблюдения за этими пресмыкающимися в естественной среде. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков) 

Теги: дикие животные, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии