Биолог Павел Глазков рассказал, как перестал бояться змей

Рассказывая о своем опыте, учёный подчеркнул, что смена отношения произошла постепенно, после наблюдения за этими пресмыкающимися в естественной среде.

Биолог из Петербурга Павел Глазков отметил, что сумел преодолеть собственный детский страх перед змеями, о чём он подробно рассказал в своём Telegram-канале.

Рассказывая о своем опыте, учёный подчеркнул, что смена отношения произошла постепенно, после наблюдения за этими пресмыкающимися в естественной среде. Регулярные съемки фильмов о животных позволили Глазкову оценить грацию и природную красоту змей, осознавая при этом, что местные виды не проявляют агрессии и не склонны нападать первыми.

Однако специалист предупреждает, что контакт с представителями этих существ небезопасен, и рекомендует избегать любого физического контакта. Особое внимание уделяется рекомендациям для аллергиков, которым рекомендуется всегда иметь при себе антигистаминные средства и обувать резиновые сапоги, поскольку большинство случаев негативных последствий укусов связано именно с аллергическими реакциями организма. Глазков подчеркивает важность бережного отношения к окружающей среде и сохранения природного баланса.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре