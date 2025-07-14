Видеоловушка поймала момент встречи лисы с двумя лосями в Ленобласти

Хитрая лисица совершенно не воспринимает лосей как угрозу и притворяется равнодушной.

Камера-ловушка зафиксировала забавную встречу лисы с парой лосей в лесах Ленинградской области. Этот видеоролик был подготовлен совместно с биологом Павлом Глазковым и опубликован губернатором региона Александром Дрозденко в Telegram-канале.

Дрозденко прокомментировал запись, отметив, что хитрая лисица совершенно не воспринимает лосей как угрозу и притворяется равнодушной. Однако эта манёвренность обманчива: зверёк обладает отличным слухом и острым нюхом.

В конце публикации губернатор выразил пожелания своим подписчикам добра и позитивных эмоций на середину летнего сезона.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском парке ястребы свили огромное гнездо.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко (Павел Глазков)