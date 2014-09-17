В петербургском парке ястребы свили огромное гнездо

Эти пернатые чувствуют себя комфортно в городе и успешно продолжают род.

В одном из парков в Петербурге хищные птицы свили огромное гнездо. Речь идет о ястребе-тетеревятнике, рассказал биолог Павел Глазков 14 июля.

Эти пернатые чувствуют себя комфортно в городе и успешно продолжают род. В 2025 году у пары родились два птенца, на днях они вылетели из гнезда.

Птенцы сейчас постоянно жалобно кричат, указывая родителям, где они, и что они проголодались. Заботливые родители еще около месяца будут кормить их и постепенно обучать самостоятельной охоте. Павел Глазков, биолог

Гнездо составляет 1,5 метра в диаметре, ястреба могут использовать его в течение 10 лет, при этом постоянно достраивая.

Птицы охотятся на голубей, ворон, галок и нападают также на более мелких птиц, например, на дроздов.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре