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В петербургском парке ястребы свили огромное гнездо
Сегодня, 8:07
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В петербургском парке ястребы свили огромное гнездо

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Эти пернатые чувствуют себя комфортно в городе и успешно продолжают род.

В одном из парков в Петербурге хищные птицы свили огромное гнездо. Речь идет о ястребе-тетеревятнике, рассказал биолог Павел Глазков 14 июля. 

Эти пернатые чувствуют себя комфортно в городе и успешно продолжают род. В 2025 году у пары родились два птенца, на днях они вылетели из гнезда. 

Птенцы сейчас постоянно жалобно кричат, указывая родителям, где они, и что они проголодались. Заботливые родители еще около месяца будут кормить их и постепенно обучать самостоятельной охоте. 

Павел Глазков, биолог 

Гнездо составляет 1,5 метра в диаметре, ястреба могут использовать его в течение 10 лет, при этом постоянно достраивая. 

Птицы охотятся на голубей, ворон, галок и нападают также на более мелких птиц, например, на дроздов. 

Ранее на Piter.TV: лосиха устроила разборки с пучком травы под Петербургом. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

Теги: павел глазков, ястреб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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