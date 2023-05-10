Лосиха устроила разборки с пучком травы под Петербургом

Взрослая самка учила лосёнка самозащите.

Необычную сцену из жизни дикой природы запечатлели в лесах под Санкт-Петербургом. Как сообщил биолог и автор "Каждой твари по паре" Павел Глазков в своём Telegram-канале, лосиха устроила настоящий "мастер-класс" по самозащите, используя в качестве условного противника обычный пучок травы.

Пока её лосёнок спокойно пасся неподалёку, взрослая самка демонстрировала впечатляющие защитные приёмы — наносила мощные удары копытами по воображаемому хищнику. По словам специалистов, таким образом животные в естественных условиях отрабатывают навыки защиты потомства от реальных угроз.

"Как и у людей, у представителей дикой природы жизненно необходимые навыки приобретаются в виде игры и тренировок" Павел Глазков

Ранее Piter.TV сообщал, что дикая свинья покормила поросят в Курортном районе Петербурга.

Видео: Telegram-канал "Каждой твари по паре"