Дикая свинья покормила поросят в Курортном районе Петербурга

Хотя детёныши начинают постепенно переходить на естественный растительный корм, материнское молоко остаётся наиболее вкусным и полезным источником питательных веществ.

Биолог Павел Глазков поделился редким наблюдением из жизни диких обитателей Курортного района Петербурга, рассказав о моменте кормления маленьких кабанят. Судя по внешним признакам, малышам уже исполнилось больше месяца.

Хотя детёныши начинают постепенно переходить на естественный растительный корм, материнское молоко остаётся наиболее вкусным и полезным источником питательных веществ, объяснил специалист в своём Telegram-канале.

Даже несмотря на совместное проживание, малыши предпочитают питаться молоком только собственной матери. Каждое животное выбирает себе личный сосок, стараясь охранять его от братьев и сестёр. Самка способна выкармливать максимум десяток малышей, так как у неё всего пять пар сосков.

Ранее мы рассказали, как косуля и лисица преодолевали реку в Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Виктор Павлов)