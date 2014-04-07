Грация или хитрость: как косуля и лисица преодолевали реку в Ленобласти

Биолог Павел Глазков обратил внимание на интересное явление, сделанное в лесах Выборгского района

Биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре" обратил внимание на интересное явление, сделанное в лесах Выборгского района Ленинградской области. Фотограф Кристина Кашкарова сумела зафиксировать два абсолютно разных способа пересечения лесной реки двумя дикими животными — европейской косулей и рыжей лисицей.

Косуля проявила настоящие спортивные способности, эффектно преодолев реку одним изящным прыжком, демонстрируя свою удивительную проворность и быстроту реакции.

Лисица же решила действовать осмотрительнее и осторожно подошла к решению задачи. Вместо риска прыгать в воду, она нашла поблизости надежную переправу — плотину, сооружённую бобрами, по которой спокойно перебралась на противоположный берег, оставив свою пушистую шёрстку сухой.

Ранее мы сообщили о том, что у ежихи в Сестрорецке родилась тройня.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Кристина Кашкарова)