У ежихи в Сестрорецке родилась тройня

При желании покормить взрослого ежика лучше предложить ему кусочки мяса, фарш или размоченный сухой корм для кошек или собак.

Евгений Рязанцев сумел запечатлеть трогательную сцену кормления детёнышей ежихой в Сестрорецке. Обычно самки ежей производят на свет от трех до восьми малышей, однако в данном случае мама имеет минимальное число потомков, пишет биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале.

Такая ситуация благоприятна для молодых ежат, ведь каждому достаётся достаточно питательных веществ — ценного материнского молока. Судя по внешнему виду, малыши достигли месячного возраста, следовательно, период лактации подходит к концу. Через несколько дней они начнут питаться самостоятельно, охотясь на насекомых, червяков, слизняков и улиток, оказывая тем самым большую помощь садоводов и огородников.

При желании покормить взрослого ежика лучше предложить ему кусочки мяса, фарш или размоченный сухой корм для кошек или собак. Важно помнить, что категорически нельзя давать взрослым особям молочные продукты, такие как молоко, творог или сметану. У взрослых ежей отсутствуют необходимые ферменты для переваривания лактозы, содержащейся в молочных продуктах, что вызывает серьёзные проблемы с пищеварением и способно привести к смерти животного.

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Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Евгений Рязанцев)