Ястреба-тетеревятника заметили в одном из парков Петербурга

Хищная птица занесена в Красную книгу города и находится под охраной.

В Санкт‑Петербург вновь прилетел ястреб‑тетеревятник Несмотря на свое название, в городской среде меню этой птицы заметно скромнее: его добычей становятся голуби, вороны и даже крысы, сообщил биолог Павел Глазков.

Он отметил, что судя по полосатой, словно тельняшка, окраске, это взрослая особь, старше 3-х лет. У молодых птиц окраска рыжевато-бурая, с пестринками в виде "капелек". Ястреб занесен в Красную книгу города и находится под охраной.

По словам эксперта, в последние годы ястребов‑тетеревятников в Петербурге становится всё больше из-за отличной кормовой базы, прежде всего речь идет о голубях. Сейчас в Северной столице успешно гнездятся и выводят потомство несколько десятков хищних птиц.

Глазков поделился любопытной деталью: о появлении ястреба можно свидетельствовать по тревожному карканью ворон, ведь для них он настоящий заклятый враг.

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Видео: Telegram/биолог Павел Глазков