Видео: черного дятла и ястреба спасли в Петербурге

Воспитатели отогнали кошек от большого чёрного дятла. У него было повреждено крыло.

В среду, 5 октября, в Московском районе Петербурга спасли ястреба-перепелятника. Он залетел в рабочий ангар в погоне за воробьём и угодил в ловушку. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора

Рабочие несколько дней пытались поймать ястреба, но только когда хищник проголодался и стал терять силы, подпустил к себе людей. Его накормили.

Еще одну птицу сегодня спасли в детском саду Фрунзенского района. Воспитатели отогнали кошек от большого чёрного дятла, у него было повреждено крыло. После осмотра ветеринарами и непродолжительной реабилитации птиц вернули в природу.

Петербуржцам напомнили, что сейчас идет осенний пролет. Молодые птицы впервые отправляются на зимовку на юг, поэтому могут попадать под автомобили, ударяться о стекла многоэтажек и другое. О нуждающихся в помощи птицах просят сообщать по номеру + 7 (921) 987-58-99.

Фото и видео: Telegram / RPN_SZFO