В Петербурге на свободу вернули ястреба

Ранее редкую птицу с травмами обнаружили в городской черте неравнодушные жители.

В День Земли (20 марта) в государственном природном заказнике регионального значения "Левашовский" в естественную среду обитания вернули ястреба. Ранее редкую птицу с травмами обнаружили в городской черте неравнодушные жители. После курса реабилитации ястреб-перепелятник был выпущен в естественную среду обитания.

Комитет по природопользованию ежегодно передает в госпиталь для птиц десятки редких пернатых, обнаруженных в бедственном положении на территории Петербурга. В 2022 году в среду обитания выпущено 13 птиц, прошедших лечение и реабилитацию.

Государственный природный заказник регионального значения "Левашовский", где сегодня выпустили ястреба, был создан в январе 2023 года. Он расположен сразу в двух районах – Курортном и Выборгском. Это самая крупная ООПТ в Петербурге.

В Ленобласти в это время тетерева начали готовиться к брачным играм.

Фото: Смольный