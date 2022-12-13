В Ленобласти тетерева начали готовиться к брачным играм

В Ленинградской области начали токовать тетерева, рассказал в своём блоге "Каждой твари по паре" Павел Глазков.
Как и глухари, тетерева токуют в одних и тех же местах десятилетиями. Чтобы понаблюдать за этим таинством, я заранее построил шалаш. Птицы очень осторожны – без специального укрытия с близкого расстояния снять их нереально.
Павел Глазков
По словам Глазкова, 15 птиц прилетели на рассвете и стали есть почки берёз. Затем, ещё сидя на дереве, "часть самцов начали чуффыкать – издавать свою брачную песню". После этого "новоявленные женихи" слетели на поле. Настоящие бои начнутся примерно через месяц.
Тетёрки начнут посещать ток только в апреле, когда женихи отвоюют себе наиболее выигрышные участки, на которые и будут привлекать невест своим ярким внешним видом и весенней громкой песней. Сейчас ток начинает формироваться, самцы присматриваются друг к другу. Брови у тетеревов сейчас еле заметны, но уже через месяц они нальются кровью и увеличатся в размере в десятки раз, отметил биолог.
Ранее на "Дудергофские высоты" прилетели грачи.
Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков
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