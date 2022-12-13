В Ленобласти тетерева начали готовиться к брачным играм

Настоящие бои начнутся примерно через месяц.

В Ленинградской области начали токовать тетерева, рассказал в своём блоге "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Как и глухари, тетерева токуют в одних и тех же местах десятилетиями. Чтобы понаблюдать за этим таинством, я заранее построил шалаш. Птицы очень осторожны – без специального укрытия с близкого расстояния снять их нереально. Павел Глазков

По словам Глазкова, 15 птиц прилетели на рассвете и стали есть почки берёз. Затем, ещё сидя на дереве, "часть самцов начали чуффыкать – издавать свою брачную песню". После этого "новоявленные женихи" слетели на поле. Настоящие бои начнутся примерно через месяц.

Тетёрки начнут посещать ток только в апреле, когда женихи отвоюют себе наиболее выигрышные участки, на которые и будут привлекать невест своим ярким внешним видом и весенней громкой песней. Сейчас ток начинает формироваться, самцы присматриваются друг к другу. Брови у тетеревов сейчас еле заметны, но уже через месяц они нальются кровью и увеличатся в размере в десятки раз, отметил биолог.

Ранее на "Дудергофские высоты" прилетели грачи.

Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков