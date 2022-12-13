На "Дудергофские высоты" прилетели грачи

По словам биолога Павла Глазкова, появление грачей считается одним из первых признаков наступления весны.

В Петербург, накануне праздника "Герасима Грачевника" прилетели грачи. Об этом в своём блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

По народному календарю к этому дню грачи обычно возвращаются с зимовки - к местам своего гнездовья. Накануне праздника, как по заказу, грачи прилетели в крупнейший в Петербурге грачевник, который находится на территории памятника природы "Дудергофские высоты". Павел Глазков, биолог

По словам Павла Глазкова, появление грачей считается одним из первых признаков наступления весны. Птицы нашего региона зимуют, как правило, в Западной Европе, хотя часть остаётся у нас на круглогодичное проживание.

Грачи гнездятся большими колониями, которые называются грачевниками. В одной колонии может жить несколько сотен пар. Грачевники располагаются на высоких деревьях. Колонии грачей постоянны, на одних и тех же местах они существуют в течение многих десятилетий. Пары грачи образуют на всю жизнь. В постройке гнезда принимают участие оба будущих родителя. Насиживать кладку яиц будет самка, а самец будет кормить её. После появления птенцов за потомством ухаживают оба родителя.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков