В парке Монрепо заметили черного дрозда

В парке Монрепо в Выборге обнаружили черную птицу, яйца которой голубого цвета. Об этом рассказал известный биолог Павел Глазков 28 января.

Черными у дроздов бывают исключительно кавалеры, самка имеет бурое оперение. Эти пернатые часто остаются зимовать в Ленобласти и даже Петербурге, хотя основная их часть улетает в Западную Европу.

Самцы начинают петь во второй половине января, украшая своей трелью парки, скверы и дворы. Птица обладает способностью к имитации голоса.

Известен случай, когда дрозд изображал сирену скорой помощи и звонок мобильного телефона. Павел Глазков, биолог

К майским праздникам самка откладывает от трех до семи яиц. Пернатые моногамны, нередко образуют пары на всю жизнь.

