Сегодня, 11:28
В парке Монрепо заметили черного дрозда

Эти пернатые часто остаются зимовать в Ленобласти и даже Петербурге, хотя основная их часть улетает в Западную Европу.

В парке Монрепо в Выборге обнаружили черную птицу, яйца которой голубого цвета. Об этом рассказал известный биолог Павел Глазков 28 января. 

Черными у дроздов бывают исключительно кавалеры, самка имеет бурое оперение. Эти пернатые часто остаются зимовать в Ленобласти и даже Петербурге, хотя основная их часть улетает в Западную Европу. 

Самцы начинают петь во второй половине января, украшая своей трелью парки, скверы и дворы. Птица обладает способностью к имитации голоса. 

Известен случай, когда дрозд изображал сирену скорой помощи и звонок мобильного телефона. 

Павел Глазков, биолог 

К майским праздникам самка откладывает от трех до семи яиц. Пернатые моногамны, нередко образуют пары на всю жизнь. 

Ранее на Piter.TV: в Удельный парк прилетела пищуха. 

Видео, фото: пресс-служба парка Монрепо 

