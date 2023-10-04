Макет исторической части заповедника станет одной из первых ее частей.

В Усадебном доме парка Монрепо монтируют новую экспозицию – макет исторической части заповедника станет одной из первых ее частей. Автор проекта – театральный художник Станислав Гроздилов – рассказали в администрации Ленобласти.

Макет создан с параметрической геометрией – на нем здания вырезаны слоями из пластин, напоминающими старинную карту. Макет основан на карте имения Монрепо 1804 года, созданной под руководством Фаддея Штейнгеля.

Здания напечатаны на 3D-принтере, а объекты увеличены.

Фото: правительство Ленобласти