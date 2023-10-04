Музей-заповедник "Парк Монрепо" приглашает на концерт любителей классики

Классические музыкальные произведения исполнят заслуженный артист РФ Алексей Гориболь (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Дмитрий Саетович (скрипка) и Алексей Жилин (виолончель).

Музей-заповедник "Парк Монрепо" приглашает любителей классики 15 июня на концерт "Белая ночь музыки в Монрепо", который пройдет в интерьерах Усадебного дома.

Концерт в музее-заповеднике "Парк Монрепо" начнется в 21.00: Для гостей парк будет работать до 23:00. Вход на мероприятие возможен по билетам в парк.

Классические музыкальные произведения исполнят заслуженный артист РФ Алексей Гориболь (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Дмитрий Саетович (скрипка) и Алексей Жилин (виолончель).

В программе прозвучат фортепианное трио Франца Шуберта, Адажио из Лунной сонаты Людвига ван Бетховена, "Тихая ночь" Альфреда Шнитке, "Ноктюрн" №4 и "Май. Белые ночи" из цикла "Времена года" Петра Чайковского, "Ноктюрн" из кинофильма "Мания Жизели", "Вальс" и "Элегия" из музыки к одному из спектаклей Александринского театра Леонида Десятникова, "Моцарт-адажио" Арво Пярта, "Грустный вальс" к драме "Смерть" Яна Сибелиуса и "Маленький венский марш" Фрица Крейслера.

Фото: Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"