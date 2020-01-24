В музее-заповеднике "Монрепо" пройдут лекция, кинопоказ и органный концерт ко дню рождения Пауля Эрнста Георга Николаи

Посетителей ждут 14 июля в усадебном доме музея-заповедника.

В музее-заповеднике "Монрепо" 14 июля состоится серия мероприятий, посвященных дню рождения барона Пауля Эрнста Георга Николаи — последнего представителя мужской линии знаменитого рода Николаи, сыгравшего важную роль в истории усадьбы. Гостей приглашают на лекцию, встречу с режиссером документального фильма и органный концерт.

Программа начнется в 16:00 с лекции научного сотрудника музея Натальи Лисицы "Его называли святым человеком…". Она расскажет о жизни Пауля Николаи, который, по воспоминаниям современников, отличался скромностью, внутренней стойкостью и пользовался большим уважением. После его смерти в 1919 году род баронов Николаи по мужской линии прекратился. Ссылка на регистрацию: clck.ru/3USTFU

В 17:00 посетители смогут встретиться с режиссером Татьяной Снисаренко, автором документального фильма "Возвращение", снятого в 2016 году. Картина посвящена личности Пауля Николаи, а во время встречи режиссер расскажет о работе над фильмом и поделится интересными фактами, которые удалось узнать в ходе съемок. Ссылка на регистрацию: clck.ru/3USTFW

Завершит программу органный концерт "Тайны органной вселенной И. С. Баха" в исполнении Юлии Глазковой. Начало выступления — в 18:00. В программу вошли известные произведения Иоганна Себастьяна Баха, включая токкаты, хоральные прелюдии, пастораль, а также прелюдии и фуги. Ссылка на регистрацию: clck.ru/3USTFX

Все мероприятия пройдут в усадебном доме музея-заповедника "Монрепо". Для посещения необходимо приобрести входной билет в музей и заранее зарегистрироваться на выбранное событие.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "Парк Монрепо"