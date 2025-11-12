Концерт "Битва органов"

Концерт пройдет 17 апреля в 19:00 в Петрикирхе на Невском пр. 22-24. Без возрастных ограничений.

"Битва Органов" от "Амадеус" — это один из самых необычных и зрелищных концертов Петербурга, где органная музыка раскрывается в формате захватывающего музыкального диалога. Под сводами Петрикирхе оживает европейская традиция органных поединков, превращая концерт в яркое и неожиданное музыкальное путешествие.



В программе — произведения величайших композиторов разных эпох, которые поочерёдно исполняют два органиста. Это не столько соревнование, сколько возможность услышать богатство звучания органа, разнообразие регистров и необычные техники игры, раскрывающие инструмент с новой стороны.



Особенность концерта — участие сразу двух органов: масштабного Willi Peter с тремя мануалами, мощным звучанием и тысячами труб, и камерного Steinmann, отличающегося более деликатным и прозрачным тембром. Контраст инструментов создаёт уникальный звуковой эффект и делает программу особенно выразительной.



Продолжительность концерта — 1 час 10 минут (без антракта).



Фото: сайт Амадеус Концертс