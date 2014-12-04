Концерт "Орган в Планетарии"

Концерт пройдет 16 апреля в 21:00 в Планетарии 1 на набережной Обводного канала 74. Для зрителей старше 6 лет.

"Орган в Планетарии" от "Амадеус" — это атмосферный концерт под куполом Планетария, где величественное звучание органа соединяется с космическими визуальными образами и создаёт ощущение настоящего путешествия сквозь пространство и время. Это не просто концерт, а уникальный музыкально-визуальный опыт, позволяющий по-новому услышать органную музыку.



В программе — произведения великих композиторов: Баха, Генделя, Вивальди, Листа, Мусоргского и других мастеров классической музыки. Каждая программа создаётся специально для концерта и никогда не повторяется, поэтому каждый вечер становится особенным.



На сцене — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Особым украшением концерта станет музыкальный гость, который исполнит несколько произведений в дуэте с органом — это может быть скрипка, виолончель или флейта.



Продолжительность концерта — 1 час (без антракта).

