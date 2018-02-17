Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии

Концерт пройдет 10 апреля в 21:00 и 11 апреля в 22:30 в Планетарии 1 на набережной Обводного канала 74. Для зрителей старше 6 лет.

Музыка Ханса Циммера из культового фильма Интерстеллар — это уникальный концерт под звёздным куполом Планетария 1, где живая музыка, космические видеопроекции и масштаб пространства создают эффект полного погружения в бескрайнюю Вселенную. Орган, струнный ансамбль и клавишные звучат в специально созданных аранжировках, раскрывая знакомую музыку с новой стороны.



В программе — легендарные композиции Ханса Циммера в исполнении ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, солистов и приглашённых музыкантов Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.



Продолжительность концерта — 1 час 10 минут (без антракта).



Фото: сайт Амадеус Концертс