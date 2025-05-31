Концерт Орган в Планетарии

Концерт пройдет 27 марта в 21:00 в Планетарии 1 на набережной Обводного канала 74. Для зрителей старше 6 лет.

"Орган в Планетарии" — это уникальный концерт под самым большим куполом планетария в мире. Космические видеопроекции, живая органная музыка и специальные программы, подобранные под каждый концерт, создают эффект настоящего путешествия в открытый космос.

В программе - Бах, Гендель, Вивальди, Лист, Мусоргский и другие великие композиторы в исполнении ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, солистов Мариинского театра и Филармонии. Особый сюрприз вечера — музыкальный гость, который исполнит несколько произведений в дуэте с органом.



Продолжительность концерта — 1 час 10 минут (без антракта)



Фото: сайт Амадеус Концертс