Классику на Дворцовой площади услышали 350 тыс. человек

Концерт "Классика на Дворцовой" уже стал визитной карточкой культурной жизни города.

Вчера вечером, 30 мая, в честь 322-летия Санкт-Петербурга на Дворцовой площади состоялся масштабный гала-концерт под открытым небом, который собрал рекордные 350 тысяч зрителей. Как сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский, это ежегодное событие уже стало традиционным и любимым среди петербуржцев и гостей северной столицы.

В этом году на сцену вышли мировые звезды оперы и инструментальной музыки, включая тенора Саннибоя Дладлу (ЮАР-Германия), баритона Андрея Данилова (Россия-Германия) и Алихана Зейналлу (Казахстан), сопрано Сару Бланш (Испания) и Нину Миносян (Армения), а также российских исполнителей — баритона Владислава Сулимского, меццо-сопрано Викторию Каркачеву и Алину Черташ. Особое впечатление на публику произвели выступления баяниста Айдара Гайнуллина и трубача Петра Востокова.

Музыкальную программу исполнили более 100 музыкантов Академического симфонического оркестра петербургской Филармонии и Концертного хора Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что в центре Петербурга прошёл концерт под открытым небом.

Видео: Telegram / Пиотровский Online