"Опера на балконе": в центре Петербурга прошёл концерт под открытым небом

Проект реконструкции исторического здания, где состоялся концерт, был реализован при участии администрации Санкт-Петербурга и Комитета по строительству.

В честь 322-летия Санкт-Петербурга на Невском проспекте вновь зазвучали арии – на балконе исторического здания, где сейчас располагается отель Wawelberg, прошёл концерт "Опера на балконе". Праздничную программу исполнили Варвара Мусина и Анна Виноградова, также на празднике присутствовали артисты проекта — Олег Крикун и Екатерина Иванова.

Проект стартовал в 2024 году как творческий подарок городу и быстро превратился в новую культурную традицию.

Первый концерт "Опера на балконе" случился 24 мая прошлого года. Мы хотели выразить свою любовь к городу и решили сделать это языком искусства. Алёна Дурягина, руководитель отдела рекламы отеля Wawelberg

Особую атмосферу событию придало само место выступления — здание начала XX века, восстановленное инвестором к 2021 году. Как отметил портал "Строительный Петербург", проект реконструкции был реализован при участии администрации Санкт-Петербурга и Комитета по строительству.

Это очень волнительно и ответственно, но и очень приятно — дарить людям радость, выходя на этот прекрасный балкон в центре города. Варвара Мусина, оперная певица

Я сам напросился в проект. Мы, оперные певцы, часто выступаем для закрытой публики. А здесь можно просто выйти и поорать на всю улицу. Олег Крикун, оперный певец

Праздник продолжится: уже 1 июня у здания отеля состоится детское мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей.

Видео: портал "Строительный Петербург"