Оперу представят 18 и 22 ноября в КДЦ "Московский" и его филиале на Варшавской улице. Стартует постановка в 12:00. Без возрастных ограничений.

Баллада английского писателя Алана Милна "Королевский бутерброд" превратилась в постановку для детей благодаря композитору Георгию Портнову. Всех героев сыграет Наталия Валькович. Уникальные сценические возможности позволяют актрисе исполнять роли Короля, Королевы, Горничной, а также Коровы Матильды. Остроумную и ироничную историю о том, как Королю вместо традиционной овсянки захотелось на завтрак бутерброд со свежим маслом, ребята обязательно запомнят. Фото: предоставлено организаторами мероприятия