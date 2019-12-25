Баллада английского писателя Алана Милна "Королевский бутерброд" превратилась в постановку для детей благодаря композитору Георгию Портнову. Всех героев сыграет Наталия Валькович.
Уникальные сценические возможности позволяют актрисе исполнять роли Короля, Королевы, Горничной, а также Коровы Матильды. Остроумную и ироничную историю о том, как Королю вместо традиционной овсянки захотелось на завтрак бутерброд со свежим маслом, ребята обязательно запомнят.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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