Оперу покажут 22 ноября в КДЦ "Московский". Начало – в 15:00. Без возрастных ограничений.

Впервые в истории театра музыкальный цикл Модеста Мусоргского "Детская" оживет на сцене Филармонии для детей и молодежи в формате оперы. Режиссер Александра Победоносцева создала шесть ярких миниатюр.

Это целая жизнь, уместившая в 15 минут первые открытия и забавные промахи маленькой Машеньки, ее искренние слезы и звонкий смех. Оперный жанр встретится с миром детства, каждый ребенок непременно узнает в героине самого себя.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия