Впервые в истории театра музыкальный цикл Модеста Мусоргского "Детская" оживет на сцене Филармонии для детей и молодежи в формате оперы. Режиссер Александра Победоносцева создала шесть ярких миниатюр.
Это целая жизнь, уместившая в 15 минут первые открытия и забавные промахи маленькой Машеньки, ее искренние слезы и звонкий смех. Оперный жанр встретится с миром детства, каждый ребенок непременно узнает в героине самого себя.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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