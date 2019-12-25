Оперу представят 23 ноября в Мариинском театре. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Оперу Вольфганга Амадея Моцарта исполнят на итальянском языке. Così fan tutte le belle… Эта горькая фраза впервые прозвучала из уст героя за несколько лет до премьеры постановки с одноименным названием.

Речь пойдет о любви и верности, об искушениях и испытаниях, о мотивах человеческого поведения и их соотношении с нравственным законом. Финал окажется открытым, словно Моцарт и Да Понте вместо восклицательного знака поставили многоточие.

Спектакль идет с одним антрактом, продолжительность – 3 часа 30 минут.

Фото: пресс-служба Мариинского театра