Концерт Музыка при свечах. Величайшая Классика

Концерт пройдет 10 апреля в 21:00 в Петрикирхе на Невском пр. 22-24. Без возрастных ограничений.

"Музыка при свечах" от "Амадеус" — один из самых атмосферных концертных форматов на музыкальной сцене Петербурга, где живая музыка и мерцающий свет сотен свечей создают особое пространство для полного погружения в звучание великих произведений. Это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, в котором каждая программа становится новой историей, рассказанной языком музыки.

В программе — шедевры композиторов-классиков: Баха, Шопена, Вивальди, Рахманинова и других великих авторов. Каждому концерту соответствует особое звучание: орган, рояль, клавесин, скрипка, струнный ансамбль, флейта, уникальные голоса солистов оперных театров Петербурга и даже балалайка.

Великолепное оформление сцены сотнями свечей, атмосферный зал с прекрасной акустикой и внимательный персонал делают вечер по-настоящему особенным.



Продолжительность концерта — 1 час (без антракта).



Фото: сайт Амадеус Концертс