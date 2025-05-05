"Вивальди при свечах" — это атмосферный концерт в окружении сотен свечей, где живая музыка и особая камерная атмосфера создают ощущение настоящего музыкального путешествия. Звучание шедевров Антонио Вивальди наполняет пространство красотой, энергией и выразительностью, позволяя по-новому услышать бессмертную классику.
В программе — произведения Антонио Вивальди в исполнении ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, солистов и приглашённых музыкантов Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Продолжительность концерта — 1 час (без антракта).
Фото: сайт Амадеус Концертс
Концерт Вивальди при свечах
Концерт пройдет 10 апреля в 19:00 в Петрикирхе на Невском пр. 22-24. Без возрастных ограничений.
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все