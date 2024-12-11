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В Ржевском лесопарке заметили редкого дрозда
Сегодня, 12:57
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В Ржевском лесопарке заметили редкого дрозда

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Зафиксировать эту птицу в регионе зимой – большая удача.

В Петербурге встретили одного из редчайших дроздов Ленобласти. Об этом сообщили в tg-канале "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО". 

Дрозд-деряба был замечен 8 февраля в Ржевском лесопарке. Увидеть эту птицу в регионе зимой – большая удача. При этом дрозда нашли в январе на территории заказника "Северное побережье Невской губы". 

Всего в Ленобласти постояльцами являются пять видов дроздов, деряба – самый скрытный. 

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом встретили черного воробья. Такой окрас у пернатого называется в науке меланизмом. 

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО

Теги: дрозд, ржевский лесопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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