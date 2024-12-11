В Ржевском лесопарке заметили редкого дрозда

Зафиксировать эту птицу в регионе зимой – большая удача.

В Петербурге встретили одного из редчайших дроздов Ленобласти. Об этом сообщили в tg-канале "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО".

Дрозд-деряба был замечен 8 февраля в Ржевском лесопарке. Увидеть эту птицу в регионе зимой – большая удача. При этом дрозда нашли в январе на территории заказника "Северное побережье Невской губы".

Всего в Ленобласти постояльцами являются пять видов дроздов, деряба – самый скрытный.

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом встретили черного воробья. Такой окрас у пернатого называется в науке меланизмом.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО