Под Петербургом заметили черного воробья

Такой темный окрас у воробья – очень редкое явление в природе. В науке оно называется меланизмом.

Во Всеволожском районе Ленобласти объявился черный воробей, рассказал 6 февраля биолог Павел Глазков.

Такой темный окрас у воробья – очень редкое явление в природе. В науке оно называется меланизмом.

Происходит это из-за избытка пигмента – в результате мутации в гене, а возможно, и в нескольких генах окраса. Павел Глазков, биолог

Воробей держится со своими соплеменниками. В регионе обитают два вида: домовые и полевые. Этот меланист живет в стае полевых с коричневыми шапочками на голове, а на щечках у них выразительные черные пятна.

Кроме того, иногда можно увидеть чисто белого воробья, и специалисту повезло встретить такую птицу осенью прошлого года. Он тоже жил в стае полевых воробьев.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти на видеоловушку попала охота лисицы на зайца.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков