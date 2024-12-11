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Под Петербургом заметили черного воробья

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Такой темный окрас у воробья – очень редкое явление в природе. В науке оно называется меланизмом.

Во Всеволожском районе Ленобласти объявился черный воробей, рассказал 6 февраля биолог Павел Глазков. 

Такой темный окрас у воробья – очень редкое явление в природе. В науке оно называется меланизмом. 

Происходит это из-за избытка пигмента – в результате мутации в гене, а возможно, и в нескольких генах окраса. 

Павел Глазков, биолог

Воробей держится со своими соплеменниками. В регионе обитают два вида: домовые и полевые. Этот меланист живет в стае полевых с коричневыми шапочками на голове, а на щечках у них выразительные черные пятна. 

Кроме того, иногда можно увидеть чисто белого воробья, и специалисту повезло встретить такую птицу осенью прошлого года. Он тоже жил в стае полевых воробьев. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти на видеоловушку попала охота лисицы на зайца. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: воробьи, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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