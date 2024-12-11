В Ленобласти на видеоловушку попала охота лисицы на зайца

На кадрах заяц остановился на несколько секунд, отдышался и помчал дальше.

Видеоловушка биолога Павла Глазкова в Приозерском районе Ленобласти засняла неудачную охоту лисицы. Об этом пишет 5 февраля телеканал "Санкт-Петербург".

На днях в поле устройства попал заяц, убегавший от кого-то. Он остановился на несколько секунд, отдышался и помчал дальше.

Не прошло и пары минут, как на поляне появилась лисица. Рыжая плутовка лишь ненадолго заинтересовалась видеоловушкой и, не теряя времени, продолжила погоню за зайцем. Неужели поймает? А вот и нет. Павел Глазков, биолог

Спустя время заяц вернулся спокойной походкой: он сумел обхитрить противника.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков)