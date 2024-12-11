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Ленинградский зоопарк показал пантерового хамелеона

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По окраске рептилии можно понять, что с ней происходит в тот или иной момент.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 5 февраля показали пантерового хамелеона. 

По окраске рептилии можно понять, что с ней происходит в тот или иной момент. Кожа хамелеона меняет цвета "в ответ" на физическое состояние или температуру и освещение вокруг. 

Секрет "магии" связан с пигментными клетками.

Насладитесь красотой нашего пантерового хамелеона в деталях! Его переливающийся окрас не оставит вас равнодушными. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее Росприроднадзор рассказал правду о "тигре в петербургской квартире". 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, хамелеон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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